Речь идет об аэропорте на средиземноморском итальянском острове Пантеллерия.

В честь итальянского дизайнера Джорджо Армани назовут аэропорт на итальянском острове Пантеллерия, где знаменитость часто проводил летние каникулы. Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что у Армани на этом средиземноморском острове, расположенном между Сицилией и Тунисом, было имение, где иногда летом он отдыхал с семьей и друзьями. Дом состоит из семи "даммуси" - традиционных сельских зданий, построенных из белого лавового камня с куполообразной крышей, и окруженных более 150 пальмами.

Итальянская группа гражданской авиации ENAC поддержала предложение местных властей по изменению названия аэропорта. Также инициативу одобрил министр транспорта Маттео Сальвини.

Президент ENAC Пьерлуиджи Ди Пальма заявил, что переименование соответствует планам компании по улучшению аэропорта и развитию туризма на острове, куда можно добраться рейсами из Рима или сицилийских аэропортов, включая Палермо.

Издание напомнило, что согласно завещанию Армани, опубликованному итальянской ежедневной газетой La Repubblica, 40% его бизнеса перейдет к давнему сотруднику и руководителю отдела мужской одежды Лео Дель'Орко. Племянница Сильвана Армани, руководитель отдела женской одежды, и племянник Андреа Камерана унаследуют по 15%. Фонд Armani, основанный в 2016 году как правопреемник, будет контролировать остальные 30 процентов.

Смерть Армани: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 4 сентября на 92-м году жизни скончался легендарный Джорджо Армани - итальянский дизайнер, который навсегда изменил представление о современном стиле. Маэстро ушел из жизни в собственном доме после непродолжительной болезни. Последние дни он провел так, как, пожалуй, всегда мечтал - работая. Даже с больничной койки и во время восстановления он дистанционно руководил показами, внимательно контролировал образы моделей и оставался требовательным к каждой детали.

Легендарный украинский футболист и экс-тренер национальной команды Андрей Шевченко отреагировал на смерть Армани. "Мир теряет человека, который научил его элегантности. Я теряю друга. Спасибо за все, дорогой Джорджо", - написал он в социальной сети Facebook. Как известно, Шевченко выступал лицом бренда Armani, в частности в рекламных кампаниях и фотосессиях, а также открыл в Киеве фирменный бутик Giorgio Armani.

Через неделю после смерти легендарного дизайнера стало известно, что модный дом Армани готовят к продаже. Согласно завещанию, в течение ближайших 18 месяцев наследники должны реализовать 15% акций бренда, а через 3-5 лет продать еще от 30% до 54,9% тому же покупателю. Альтернативным вариантом предусмотрено первичное публичное размещение акций (IPO).

