'ПриватБанк' снизил цену евро: актуальный курс валют на 19 сентября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,49 грн, а евро - 49,01 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 19 сентября, вырос на 3 копейки и составляет 41,40 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 49,05 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,80 гривни, а евро - по курсу 48,05 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу остался на прежнем уровне и составляет 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 19 сентября, подешевел на 25 копеек - до 49,01 гривни.

НБУ установил на 19 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,25 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 6 копеек.

По данным регулятора, по отношению к евро гривна также несколько ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,78 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 1 копейку.

Доллар США 18 сентября пошел вверх после падения до минимума за 3,5 года после решения Федеральной резервной системы о дальнейшем снижении процентных ставок. В то же время евро подешевел на 0,2% до 1,1791 доллара после того, как накануне достиг максимального с июня 2021 года уровня в 1,19185 доллара.

