В ближайшие дни в Украине будет очень тепло, но уже на следующей неделе погода вернет на холодную осень.

Смена сезонов в Украине уже не за горами. В ближайшие выходные погода порадует теплом, а уже на следующих выходных будет холодно и мокро. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Уже сегодня, по ее данным, антициклон с юго-запада вытолкает дожди из Украины, только в западных областях местами возможны "влажные остатки".

Температура воздуха также постепенно начнет подниматься, сегодня в течение дня +19...+24 градуса.

"Внимание!" На выходных, 20-21 сентября, повсюду в Украине ожидается роскошная осенняя погода - сухо, солнечно и +24...+28 градусов!" - сообщила она.

Такая теплая погода продлится до середины следующей недели, а уже с 25-26 сентября погода резко изменится, предупредила Наталья Диденко.

"Следующие выходные, 27-28 сентября, будут холодными и влажными... Словом, смена сезонов не за горами со всеми облаками, похолоданиями, дождями и даже возможным снегом", - резюмировала синоптик.

По данным Наталки Диденко, уже на следующей неделе в Украине есть вероятность снега. Кое-где в западных областях Украины, ближе к Карпатам и околокарпатским регионам, дождь будет переходить в мокрый снег и снег. На остальной территории осадки будут в виде дождя.

