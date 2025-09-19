Правительство подало в парламент проект закона о Государственном бюджете на 2026 год, и расходы на Укрзализныцю в нем остались практически на уровне этого года. Но этого мало - ведь компания страдает из-за российских обстрелов и имеет многомиллиардные убытки от пассажирских перевозок. Чтобы обеспечить стабильность в компании, государственное финансирование должно быть увеличено, говорит первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Сирко.

"Есть большой вопрос с железной дорогой. В том виде и при таких атаках, которые сейчас системно наносят россияне, нам надо понимать, как мы будем покрывать расходы на это восстановление. Или за счет резервного фонда, или по какой-то отдельной программе? Враг в этом году нацелился на железнодорожные узлы, они делают это абсолютно направленно и будут дальше по ним бить. Надо обсудить, как видят решение этого вопроса в УЗ", - отметила Сирко.

В то же время, она напомнила, что в этом году УЗ получила из резервного фонда почти 12,5 млрд на покрытие убытков в пассажирке - и эту практику важно продолжить.

Видео дня

"Этот вопрос мы обсуждали, и я четко сказала: если хотите, чтобы в будущем этот вопрос решался планомерно, нам надо понимать, какие убытки в УЗ будут на 2026 год по пассажирке. Голосовать этот вопрос в парламенте "сегодня на завтра" не получится. Но это нужно делать - для того, чтобы железная дорога не остановилась и сотрудники из нее не сбежали", - подчеркнула нардеп.

Ранее Федерация работодателей Украины (ФРУ) обратилась к премьер-министру и профильным министерствам с призывом предусмотреть в Госбюджете на 2026 год расходы на покрытие убытков АО "Укрзализныця" от пассажирских перевозок. В ФРУ отметили, что железная дорога выполняет критически важные функции для обороны и населения, но без системной государственной поддержки ее стабильная работа оказывается под угрозой.

Как стало известно, что в 2026 году Укрзализныця планирует повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 37%, чтобы покрыть растущие убытки от пассажирских перевозок. В то же время, по подсчетам грузоперевозчиков, повышение тарифов может привести к падению грузовой базы на 15%, что даст УЗ лишь около 12 млрд грн дополнительных доходов. В то же время, потери для экономики составят 96 млрд грн ВВП, и 36 млрд грн налоговых поступлений.