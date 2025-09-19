Apple TV+ показал второй официальный трейлер драматического фильма "The Lost Bus" ("Потерянный автобус"), который основан на реальных событиях.
Создатели ленты рассекретили дату выхода ленты, в которой голливудский актер Мэттью Макконахи играет водителя школьного автобуса. Он пытается спасти детей во время масштабного пожара в США - трагедии Camp Fire 2018 года в Калифорнии.
"Трансляция 3 октября на Apple TV+. Фильм "Потерянный автобус" снят номинантом на премию "Оскар" Полом Гринграссом и вдохновлен реальными событиями, - это напряженное путешествие сквозь один из самых смертоносных лесных пожаров Америки, в котором заблудились водитель школьного автобуса и преданная своему делу учительница. Они борются за спасение 22 детей от ужасного ада", - указано в описании видео.
К слову, фильм основан на книге Лиззи Джонсон "Рай: борьба одного города за выживание во время американского лесного пожара". Сценарий к экранизации написали Брэд Ингельсби и Пол Гринграсс, продюсерами выступили Джейсон Блум, Джейми Ли Кертис и Грегори Гудман.
Что касается актерского состава, кроме Мэттью Макконахи, в "Потерянном автобусе" также снялись Америка Феррера, Юл Васкес и Эшли Аткинсон.
