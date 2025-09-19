В британской разведке ответили, имеет ли желание РФ останавливать войну в Украине.

Глава британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что не видит "никаких доказательств" того, что российский диктатор Владимир Путин заинтересован в мирных переговорах, которые не предусматривают капитуляции Украины. Об этом он сказал во время своей речи в Стамбуле, цитирует Reuters.

По его словам, президент РФ "взялся за слишком сложную задачу" и недооценил украинцев в этой войне.

Также Мур заявил в Стамбуле, что британская разведка MI6 запускает новый портал в даркнете для вербовки шпионов из РФ. Впоследствии агентство обнародует инструкции на своем официальном YouTube-канале, чтобы помочь новобранцам передавать информацию о вражеских разведывательных действиях или терроризме.

Мирные переговоры по окончанию войны в Украине - последние новости

Ранее многолетний председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер ответил, когда с Кремлем начнутся мирные переговоры. По его словам, мир с Россией возможен, но путь к нему будет долгим и трудным.

"Я бы не сказал, что переговоры зашли в тупик. Я бы сказал, что переговоры на самом деле еще не начались. И мы надеемся, что в какой-то момент они начнутся", - подчеркнул Ишингер.

В то же время представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов объяснил, почему Путин имитирует переговоры об окончании войны в Украине. Он считает, что официальные представители РФ делают все возможное для срыва мирных переговоров, чтобы потом обвинить в этом Украину.

"Государство-агрессор и его представители пытаются "петлять", как говорится. То есть часто выдавать или желаемое за действительное, или имитировать желание переговоров, или перебрасывать всю ответственность на Украину, мол, ну смотрите, какие недоговороспособные", - подчеркнул Юсов.

