Особый интерес вызывает тонкий iPhone Air, который получил аккумулятор всего 3 149 мАч.

Со стартом продаж новых iPhone 17 в сети начали появляться все возможные тесты смартфонов. Журналисты Tom's Guide сообщили, какая у них реальная автономность. Особый интерес вызывает тонкий iPhone Air, который получил батарею всего 3 149 мАч.

Для чистоты эксперимента на всех устройствах была выставлена яркость экрана 150 нит и запущен непрерывный веб-серфинг в сотовых сетях 5G. Результаты оказались такими:

— 12 часов 47 минуты; iPhone Air — 12 часов и 2 минуты.

Ожидаемо, лидером по времени автономной работы стал iPhone 17 Pro Max, который работает почти на 6 часов дольше, чем Air, и на 2,2 часа дольше 17 Pro.

Apple придумала для iPhone Air один лайфхак – к смартфону можно докупить фирменный магнитный пауэрбанк за 99 долларов. С ним устройство работает уже 17 часов и 15 минут. Это чуть меньше 17 Pro Max.

В итоге выбор очевиден: если для вас важна максимальная автономность, стоит смотреть на iPhone 17 Pro Max. Тем, кто ценит компактность и легкость, подойдет iPhone Air, правда, зарядку придется держать под рукой. Базовый iPhone 17 же является золотой серединой: работает чуть дольше Air, оснащен более продвинутыми функциями и камерами, и стоит значительно меньше, чем Pro.

Пока журналисты делятся впечатлениями, инсайдеры пишут, что линейка iPhone 18 будет почти неотличима от iPhone 17. Значимые изменения Apple приберегла на 2027 году к 20-летие iPhone.

Меж тем владельцы iPhone массово жалуются на слишком быструю разрядку аккумулятора своих гаджетов после обновления до iOS 26. Некоторые iPhone садятся буквально за несколько часов, пишут в соцсетях.

