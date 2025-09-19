Российское военное командование считает, что РФ может выиграть войну на истощение против Украины.

Российское военное командование сигнализирует о том, что Россия намерена выиграть войну на истощение против Украины. Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW), анализируя последние заявления российского диктатора Владимира Путина и начальника Генерального штаба России Валерия Герасимова. Об этом говорится в отчете аналитиков.

Там напомнили, что 18 сентября Путин объявил, что на передовой в Украине сейчас находится более 700 000 российских солдат, а Герасимов накануне заявлял, что российские войска наступают "практически по всей линии фронта". По мнению экспертов, эти заявления "соответствуют общей теории победы Путина, которая предполагает, что Россия имеет ресурсы и боевые возможности для продолжения постепенного продвижения на неопределенный срок и победы в войне на истощение против Украины".

"Теория победы Путина основывается на предположении, что Россия сможет пережить поддержку Украины Западом и способность Украины противостоять российской агрессии. Путин неоднократно заявлял о своей вере в то, что российские войска смогут достичь его военных целей на поле боя, даже если они продвигаются лишь небольшими темпами, поскольку Путин, вероятно, оценивает, что его войска смогут использовать свое преимущество в человеческих ресурсах и материальных ресурсах, чтобы подавить украинские силы", - пояснили аналитики.

Видео дня

Они также считают, что заявления Путина и Герасимова являются частью более широких усилий Кремля, направленных на то, чтобы подтолкнуть Украину и Запад к немедленному согласованию на максималистские требования кремлевского диктатора "из-за страха, что победа России неизбежна, а российская агрессия будет только усиливаться в будущем".

В то же время в ISW считают, что "победа России не является неизбежной, и что Украина и Запад могут использовать несколько ключевых слабых сторон России, чтобы заставить Путина изменить свои расчеты и начать добросовестные переговоры".

Американские аналитики, в частности, отметили, что "российские достижения на поле боя дались дорогой ценой", и напомнили, что главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский 9 сентября сообщал, что российские войска понесли 299 210 потерь убитыми и ранеными в боях только с января 2025 года.

В ISW утверждают, что если учесть темпы продвижения РФ в Украине за этот период, то уровень потерь России является "непропорционально высоким по сравнению с объемом захваченной территории".

Последние заявления Путина и Герасимова

Как писал ранее УНИАН, Путин сообщил, что по состоянию на четверг, 18 сентября, более 700 тысяч российских солдат находятся на линии фронта в Украине. Об этом он сказал во время встречи с лидерами фракций, реагируя на идею о квотах для российских солдат в госорганах. По его словам, не все оккупанты якобы "видят себя госслужащими". Глава Кремля выдвинул предложение выбирать среди российских военных таких людей, которые "хотят и склонны к такому виду деятельности", как работа в органах власти.

Также Reuters сообщал, что Герасимов отчитывался Путину о фейковых "победах" на фронте. Он, в частности, заявил, что российская армия "продвигается практически по всем направлениям" в Украине, и сказал, что наиболее ожесточенные бои происходят возле Покровска. Кроме того, сообщил, что Москва имеет успехи на востоке Донецкой области, а также в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской. Впрочем, по мнению издания, эти военные отчеты - лишь громкие заявления для Кремля.

Вас также могут заинтересовать новости: