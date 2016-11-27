В России попал в ДТП автобус с украинцами: есть пострадавшие

Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины на своей странице в Facebook.

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Авария произошла сегодня, 27 ноября, в Себежском районе Псковской области. Автобус следовал по маршруту Санкт-Петербург – Ровно.

«Установлено, что среди пассажиров рейса были 12 граждан Украины. В результате инцидента 5 граждан Украины получили травмы разной степени тяжести. Один гражданин доставлен в реанимационное отделение Великолукскої ЦРБ», - говорится в сообщении.

Генконсульство Украины в Санкт-Петербурге поддерживает связь с пострадавшими гражданами Украины и оказывает необходимое содействие, заверили в МИД.