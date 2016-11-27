Пожары в Израиле: в МИД сообщения о пострадавших украинцах не поступали

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.

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«По сообщению Посольства Украины в Израиле, информация о наличии граждан Украины среди пострадавших в результате пожаров в учреждения не поступала», - говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что украинские специальные самолеты патрулируют горную местность, обнаруживют и тушат пожары.

«По состоянию на 27.11. наибольшие очаги пожаров локализованы. Украинские спасатели ведут дальнейшую работу по выявлению и ликвидации мест возгорания», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина отправила в Израиль два самолета «АН-32П» Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для оказания помощи в ликвидации пожаров, которые начались 22 ноября.

Утром 27 ноября противопожарная служба Израиля сообщила, что все пожары потушены. В наиболее пострадавшем портовом городе Хайфе повреждено около 1800 квартир, более 500 стали непригодными для проживания. За пять дней пострадали более 120 человек. Распространению огня способствовали длительная засуха и сильные ветры.

В Израиле с начала возникновения сильных пожаров по всей стране задержаны 35 человек, которых подозревают в умышленных поджогах.