Офицеры, торговавшие оружием на Львовщине, оказались инструкторами по стрельбе (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инструкторы по огневой подготовке после учебных стрельб не сдавали остатков боеприпасов и оружия на склад, а забирали для продажи.

Поймали капитанов, когда те привезли на продажу более 4 тысяч патронов и 20 зарядов к РПГ-7. Товар оценили в 44 тысячи гривень.

Армейцы хвастались, что могут найти на продажу любое оружие.

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Как сообщал УНИАН, 22 ноября во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух военнослужащих при сбыте похищенных с военных складов боеприпасов.

Двух капитанов ВСУ задержали в населенном пункте вблизи места дислокации части. При обысках злоумышленников и их автомобиля изъяли более пять тысяч патронов различного калибра, двадцать зарядов к гранатомету РПГ-7, а также 52 тыс. грн, полученных от покупателя.