В Киеве на мосту Патона произошло лобовое столкновение автомобилей (видео)
Во вторник, 22 ноября, вечером в Киеве на мосту имени Патона в лобовом столкновении двух автомобилей пострадали оба водителя.
Об этом сообщает LB.ua.
По предварительным данным, внедорожник Ssang Yong двигался по реверсивной полосе в направлении левого берега. Перед ним двигался автобус Neoplan. Водитель автобуса говорит, что из-за потекшего радиатора не мог стоять в тянучке, поэтому двигался по закрытой "реверсивке".
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Водитель внедорожника утверждает, что автобус внезапно выехал перед ним на реверсивную полосу, и, чтобы не врезаться в заднюю часть автобуса, водитель Ssang Yong выехал на полосу встречного движения. На "встречке" он на полном ходу лоб в лоб протаранил двигавшийся навстречу Hyundai Accent.
От удара автомобили разбросало в разные стороны. Водителя Hyundai зажало в салоне. Остановившиеся водители помогли ему выбраться и вызвали "скорую".
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Прибывшие медики госпитализировали обоих водителей с различными травмами. Кроме медиков на месте аварии работали также спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Из-за ДТП образовался огромная "пробка" в обоих направлениях. Обстоятельства аварии выясняет следственная группа.