В Харькове эвакуировали людей из станции метро из-за ложного сообщения о заминировании

В Харькове из-за ложного сообщения о заминировании станции метро “Архитектора Бекетова” эвакуировали около 200 человек.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполіції в Харьковской области, анонимная информация на наличие взрывчатки на станции метро поступило в полицию сегодня, 18 ноября, в 17.00.

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На место выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции Харькова, эксперты, взрывотехники. Специалисты обследовали 5,5 тыс. кв. метров помещений станций, однако не обнаружили никаких опасных предметов или веществ.

Правоохранители устанавливают личность, которая предоставила ложное сообщение о минировании станции метро.