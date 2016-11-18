Во Львове из обменника похитили сейф с миллионом гривень наличными
14:04, 18 ноября 2016Происшествия
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Злоумышленники взломали входную дверь и вынесли металлический сейф.
Кража произошла ночью 17 ноября / Фото УНИАН
Во Львове из пункта обмена валют неизвестные похитили сейф, в котором находились денежные средства в сумме 1 миллион гривень.
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Как сообщил представитель ГУ Нацполиции в области, кража произошла ночью 17 ноября.
Злоумышленники взломали входную дверь и вынесли металлический сейф, в котором, по данным руководителя пункта обменную валют, находились деньги в сумме 1 млн грн.
По информации других источников, пункт обмена валют, который расположен в центральной части города, находится под охраной частной охранной фирмы.
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