Во Львове из обменника похитили сейф с миллионом гривень наличными

Во Львове из пункта обмена валют неизвестные похитили сейф, в котором находились денежные средства в сумме 1 миллион гривень.

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Как сообщил представитель ГУ Нацполиции в области, кража произошла ночью 17 ноября.

Злоумышленники взломали входную дверь и вынесли металлический сейф, в котором, по данным руководителя пункта обменную валют, находились деньги в сумме 1 млн грн.

По информации других источников, пункт обмена валют, который расположен в центральной части города, находится под охраной частной охранной фирмы.