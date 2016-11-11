На Львовщине разоблачили сеть наркопритонов (фото)
14:59, 11 ноября 2016Происшествия
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Во время шести санкционированных обысков изъяли более 20 мл ацетилированного опия, почти 400 г амфетамина, 15 таблеток «Subutex», оксибутират натрия и другие наркосодержащие лекарственные средства.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия / Фото ssu.gov.ua
На Львовщине в Дрогобычском районе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой области разоблачили сеть нарколабораторий, в которых изготавливали и продавали тяжелые наркотики.
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По информации пресс-службы СБУ во Львовской области, во время шести санкционированных обысков изъяли более 20 мл ацетилированного опия, почти 400 г амфетамина, 15 таблеток «Subutex», оксибутират натрия и другие наркосодержащие лекарственные средства.
Фото ssu.gov.ua
По факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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