На Львовщине разоблачили сеть наркопритонов (фото)

На Львовщине в Дрогобычском районе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой области разоблачили сеть нарколабораторий, в которых изготавливали и продавали тяжелые наркотики.

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По информации пресс-службы СБУ во Львовской области, во время шести санкционированных обысков изъяли более 20 мл ацетилированного опия, почти 400 г амфетамина, 15 таблеток «Subutex», оксибутират натрия и другие наркосодержащие лекарственные средства.

По факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.