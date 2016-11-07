В Киевской области к 13 годам заключения осужден отец за изнасилование малолетней дочери

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

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«В июне прошлого года 28-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрал свою малолетнюю дочь от бабушки. Найдя в одном из сел Фастовского района нежилое помещение, отец удовлетворил свою половую страсть в отношении дочери 2014 года рождения, причинив малолетнему ребенку многочисленные телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Действия отца квалифицированы по ч.4 ст.152 (изнасилование) УК Украины.

«Фастовский горрайонный суд полностью поддержал позицию прокуратуры и приговорил злоумышленника к 13 годам лишения свободы», - проинформировали в ведомстве.