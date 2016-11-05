На Хмельнитчине возле военного полигона нашли тело погибшего полицейского

В Хмельницкой области возле военного полигона нашли тело полицейского.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области Инна Глега, погибшим оказался 29-летний действующий сотрудник полиции, который на момент гибели находился на больничном.

Читайте такжеВ Днепре автомобиль патрульных врезался в столб (фото)

Тело обнаружил прохожий. Отмечается что повреждения на теле характерны для тех, которые получают в результате взрыва.

В полиции отметили, что ранее мужчина проходил службу в зоне АТО и имеет статус участника боевых действий.

По факту гибели полицейского открыто уголовное производство.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.