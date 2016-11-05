На Хмельнитчине возле военного полигона нашли тело погибшего полицейского
Ранее погибший проходил службу в АТО.
В Хмельницкой области возле военного полигона нашли тело полицейского.
Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области Инна Глега, погибшим оказался 29-летний действующий сотрудник полиции, который на момент гибели находился на больничном.
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Тело обнаружил прохожий. Отмечается что повреждения на теле характерны для тех, которые получают в результате взрыва.
В полиции отметили, что ранее мужчина проходил службу в зоне АТО и имеет статус участника боевых действий.
По факту гибели полицейского открыто уголовное производство.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.