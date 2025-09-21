21 сентября наступает много праздников - узнайте о них, чтобы не пропустить.

21 сентября - интересная дата для всего мира. Международное общество проводит миротворческие акции, а праздник сегодня в Украине посвящен одной профессии и всем папам. Народные обычаи не рекомендуют лениться.

Какой сегодня праздник в Украине

21 сентября отмечает свой День города Чернигов, областной центр с богатой историей и древней архитектурой. В 2022 году он получил звание "город-герой" за героическое сопротивление российской армии.

В третье воскресенье сентября неофициально празднуется Всенародный день отца. Поздравления получают папы и дедушки. Также отмечают сегодня праздник лесники - День работников леса. Если у вас есть такие знакомые, то обязательно стоит их поздравить.

Какой сегодня праздник церковный

Ранее в старом стиле в эту дату наступало Рождество Пресвятой Богородицы, большое христианское торжество, в которое верующие вспоминали рождение Девы Марии.

Теперь по новому календарю 21 сентября - праздник святого Кодрата Афинского и епископа Ипатия, а также пресвитера Андрея, которому молятся про излечение хронических заболеваний.

Какой сегодня праздник в мире

ООН установило на 21 сентября День мира. Крупные международные организации собираются в эту дату, чтобы обсудить действия, которые поспособствуют остановке всех конфликтов на планете.

Другие всемирные праздники сегодня в основном являются социальными или экологическими - День информации про болезнь Альцгеймера, День борьбы с монокультурами, День нулевых выбросов, День мини-гольфа.

Среди именинников 21 сентября видим немало мировых знаменитостей - это поэт Джироламо Савонарола, физик и химик Хейке Камерлинг-Оннес, писатели Герберт Уэллс и Стивен Кинг, поэт и певец Леонард Коэн, актер Билл Мюррей, японский политик Синдзо Абэ.

Какой сегодня праздник народный

Если взглянуть на погодные приметы, то вот как в них описывается сегодняшний день:

если потеплело, то до конца месяца будет хорошая погода;

кот прячется в теплое место - к заморозкам;

выпало много росы - к потеплению;

если пасмурно, но летают бабочки, то дождя не будет.

Наши предки верили, что праздник сегодня нужно провести в работе. Верование гласит: если хорошо потрудиться на огороде, то семья до конца года ни в чем не будет нуждаться. Если погода плохая, то стоит убраться в доме, избавиться от старых вещей.

Что нельзя делать сегодня

Чтобы не навлечь на себя Божий гнев, помните, какой сегодня церковный праздник неудачный для ссор, оскорблений и обсуждения сплетен. Не стоит никого обманывать, иначе ложь позднее раскроется. Также под запретом лень и нарушение обещаний.

