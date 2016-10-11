На Львовщине участник АТО совершил самоубийство

На Львовщине в Николаевском районе мужчина застрелил себя из винтовки. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

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Вчера, 10 октября, жительница одного из сел сообщила, что ее 41-летний сын совершил самоубийство, отмечают в полиции.

Правоохранители установили, что участник боевых действий, который в прошлом году вернулся из зоны АТО, в собственном доме застрелил себя из охотничьего ружья калибра 16 мм «ИЖ-58», зарегистрированного на его имя.

Сейчас все обстоятельства, которые привели к гибели бойца АТО устанавливаются и назначен ряд экспертиз.

Также по этому факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Продолжается досудебное расследование.