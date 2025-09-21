после нескольких дней затишья, на Земле ожидается новая магнитная буря.

В воскресенье, 21 сентября, на Земле начнется новая магнитная буря. На данный момент неизвестно, скорлько дней она продлится.

По данным meteoagent, К-индекс, который показывает силу мганитных бурь, приблизится к 5. Это означает, что есть вероятность лабой магнитной бури.

О том, что 21 сентбря Землю будет штормить, сообщает и Британская геологическая служба. По ее данным, на нашу планету обрушится высокоскоростной поток из корональной дыры. Ожидается, что это приведет к некоторым активным периодам с небольшой вероятностью отдельных периодов магнитной бури уровня G1.

Видео дня

Магнитные бури будут происходить все чаще - что говорят ученые

Новое исследование показало, что Солнце "просыпается". Его активность постепенно усиливаетсЯ, хотя ранее предполагалось обратное.

"Все признаки указывали на то, что Солнце вступает в длительную фазу низкой активности. Поэтому стало сюрпризом увидеть обратную тенденцию. Солнце медленно просыпается", - говорят авторы исследования.

Ожидается, что теперь магнитрных бурь станет больше. Также более частыми станут солнечные вспышки, которые опасны для спутников, космических станций и астронавтов.

Вас также могут заинтересовать новости: