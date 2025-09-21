Угольный газ является одним из самых грязных компонентов выбросов черного водорода.

Водород называют "чистым топливом будущего", однако не все его виды являются чистыми. В частности черный водород, который производится преимущественно из угля и не подлежит соответствующему контролю, имеет высокую углеродную цену как источник энергии. Об этом пишет The Diary 24.

Что известно о черном водороде?

Черный водород - это тип водорода, который образуется в результате газификации угля с использованием битуминозного угля, который реагирует с паром и кислородом при высоких температурах, образуя синтез-газ.

"Газ подвергается дальнейшей обработке для получения водорода, но при этом образуется большое количество углекислого газа и других загрязняющих веществ. Многие процессы газификации не имеют высокоэффективного улавливания углерода; угольный газ является одним из самых грязных компонентов выбросов черного водорода", - объясняют в материале.

Почему черный водород глубоко укоренен в старых системах и инфраструктурах?

Как отметили в материале, запасы угля уже имеют техническую базу для содействия его развитию. Железнодорожные линии, горнодобывающая отрасль, электростанции, работающие на ископаемом топливе, и химическая промышленность, которая базируется на угле, являются дорогими и технологически сложными для перехода.

"Кроме того, наличие или отсутствие нормативных актов, которые не требуют учета выбросов, может означать, что при низких или отсутствующих цен на углерод, или когда рынок не наказывает тех, кто выбрасывает большое количество углерода, водород на основе угля как источник энергии останется в документах как недорогой вариант", - добавляют в The Diary 24.

Также спрос на переработку аммиака и метанола в промышленности уже давно удовлетворяется за счет ископаемого водорода, в результате чего происходит системная стагнация.

Процесс отказа от черного водорода является не только технической проблемой, но и вопросом более фундаментального характера, который связан с экономикой и регулированием.

Последствия черного водорода для окружающей среды и экономики

Черный водород имеет отрицательный индекс деградации окружающей среды, ведь производство водорода методом газификации угля происходит из-за выброса более 20 кг углекислого газа на килограмм водорода. Поэтому увеличение объемов производства черного водорода создает риск для достижения климатических целей.

"Во время производства происходят многочисленные выбросы. Однако дополнительный вред наносится при добыче угля: метановые газы, металлы и вред окружающей среде, пылевые частицы и состояние воды и почвы вокруг шахт. Экосистемы вокруг угольных шахт также часто нарушаются; качество атмосферы в этом районе ухудшается, а в воздух выбрасываются значительные количества парниковых газов", - объяснили в The Diary 24.

Отказ от черного водорода

Если отказаться от черного водорода как источника энергии, тогда появятся строгие нормы по выбросам, прозрачные показатели и справедливое ценообразование на углерод.

"Одновременно зеленый водород должен стать дешевле и проще в производстве благодаря модернизированным электролизерам и увеличению доли возобновляемых источников энергии", - отмечают в материале.

По словам экспертов, черный водород стал дорогим решением в сторону технологии чистой энергии. Он превратился в двигатель загрязнения, деградации и экономической опасности из-за своей дешевизны.

