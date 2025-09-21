Новые технологии беспилотников позволяют россияноам угрожать украинской технике на расстоянии до 32 километров от линии фронта.

В последние месяцы Россия начала применять новые методы для расширения радиуса действия своих ударных беспилотников и постоянного контроля над украинской логистикой, пытаясь не допустить попадания людей и грузов на фронт. Как пишет The Wall Street Journal, дороги в 32 километрах от ближайших российских позиций, которые долгое время считались безопасными, теперь регулярно подвергаются атакам.

"Противник выбирает участок дороги и превращает его в кошмар, - рассказал один из бойцов. - Каждая проезжающая машина попадает под обстрел".

В ответ бойцы ВСУ адаптируются, устанавливая противодроновые сетки на путях снабжения, передвигаясь по ночам и используя небольшие автомобили вместо грузовиков. Тем не менее, стремление России вывести из строя логистику "усугубляет существующий дефицит всего — от воды до боеприпасов и, особенно, живой силы — вдоль линии фронта, ещё больше затрудняя перемещение грузов в окопы и из них", пишет WSJ.

"Год назад подобные удары были эпизодическими", — сказал подполковник Дмитрий Запорожец из 11-го армейского корпуса ВС Украины. "Сейчас мы сталкиваемся с систематическими волнами атак, нацеленными на логистические пути, склады, подъездные пути к городам и пути эвакуации".

Как пишет WSJ, теперь Россия может угрожать украинским дорогам дальше от линии фронта, чем раньше. Оптоволоконные беспилотники теперь могут преодолевать более 19 километров за линией фронта.

Кроме того, украинские военные заявили, что в последние месяцы российские силы начали применять новую тактику: тяжёлые беспилотники типа "матка" вылетают далеко за линию контроля и выпускают более мелкие взрывоопасные беспилотники, которые затем атакуют украинскую технику. Матка также служит ретрансляционной антенной, обеспечивая связь беспилотников с пилотами. Хотя расстояние до 32 километров уже находится в пределах досягаемости артиллерии, беспилотники гораздо точнее, особенно по движущимся целям, таким как грузовики с грузами.

"Задержки теперь постоянные", — сказал сержант разведывательного подразделения. "Иногда подразделение ждёт боеприпасы, которые должны были быть доставлены днём ранее, и в это время оно не может действовать в полную силу. Эвакуировать раненых сложнее".

Он добавил, что сети для беспилотников не стали постоянным решением проблемы — российские беспилотники часто пытаются ударить по столбам, на которых они установлены, обрушивая сетку и превращая её в препятствие на дороге.

Один из медиков рассказывает, что состояние дорог вблизи фронта серьёзно ухудшилось, что затрудняет доступ к раненым солдатам и сохранение их жизни на пути к месту происшествия.

"Вы подпрыгиваете на ямах, пытаясь оказать первую помощь, пока машина трясётся как сумасшедшая", — сказал он. "Были моменты, когда мы не могли ввести иглу в вену, потому что нас так сильно швыряло из стороны в сторону. И мы не могли сбавить скорость, потому что в нас могли попасть дроны".

Война дронов

Антидронные сетки для защиты от российскиз БПЛА появились уже на многих важных дорогах вблизи линии фронта. Это помогает улучшить безопасность во время передвижения. Однако россияне учатся прорывать их дронами или оставляют дроны в засадах на въездах и выездах.

Кроме того, в FT рассказали об оружии, которое может изменить баланс сил на фронте. Именно рои дронов с ИИ способны существенно преобразовать поле боя.

