Эксперт считает, что владельцы обменников будут довольно-таки спокойно вести себя сегодня.

Неделя прошла в целом позитивно для курса гривни. Хотя Федеральная резервная система США заставила понервничать, раскачав курс валют.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в воскресенье, 21 сентября, в большинстве обменников и в работающих отделений банков будет находиться в пределах - прием - 40,95-41,25 грн. и продажа - 41,40-41,70 грн.

В то же время, курс евро, по его мнению, сегодня будет находиться в пределах - прием - 48,20-48,60 грн. и продажа - 48,75-49,10 грн.

Видео дня

Он отметил, что владельцы обменники не будут пытаться "раскачивать" рынок.

"Они проработают сегодня со своим обычным спредом как по доллару, так и по евро в пределах 20−25 копеек. Оптовые обменники сохранят свой спред между покупкой и продажей этих валют в пределах 15−20 копеек", - подытожил эксперт.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 22 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,25 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,42 гривни за один евро.

В то же время межбанковском валютном рынке Украины гривни к доллару установились на уровне 41,29-41,32 гривни за единицу американской валюты, а евро - 48,47-48,49 гривни за единицу европейской валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: