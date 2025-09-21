Исследование показало, что современные собаки произошли от нескольких популяций волков, а не одной, как считалось ранее.

Современные собаки отделились от волков значительно раньше, чем считали ученые, и происходят они не от одной популяции волков, а от нескольких. Сам же процесс одомашнивания был постепенным и разным во многих регионах.

Такие выводы озвучил американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс в своей колонке для Forbes.

Он пишет, что окаменелости намекали на появление "собачьих" черт более 30 тысяч лет назад, тогда как генетические исследования указывали на значительно более позднее отделение собак от волков. Эту загадку удалось решить ученым, которые расшифровали геном 35-тысячелетнего волка с Таймырского полуострова в Сибири.

По словам Треверса, их анализ показал, что предки современных собак отделились от волчьей линии еще до последнего ледникового максимума, а это гораздо раньше, чем считалось по предыдущим оценкам.

Исследование также показало, что современные собаки произошли от нескольких популяций волков, а не только одной. Это свидетельствует о том, что одомашнивание было не одноразовым событием, а постепенным процессом, который происходил в регионах по-разному.

Как пишет биолог, некоторые арктические породы собак до сих пор сохраняют от 1 до 27% своей ДНК от этого древнего таймырского волка.

Связь между человеком и собакой

То, что действительно отличает собак от волков, - это уникальная связь, которую псы смогли создать с людьми, отмечает ученый. Если волки только держались вблизи человеческих поселений, то собаки, по его словам, за тысячи лет одомашнивания научились читать жесты человека, реагировать на социальные сигналы и активно искали человеческой компании.

Эволюция собак отразилась не только в их генах, но и в культуре и истории человека. Археологические данные из Прибайкалья в Восточной Сибири свидетельствуют, что некоторые древние охотники-собиратели относились к собакам и даже волкам с такой же заботой, как и к людям, утверждает Треверс.

Он отметил, что детальные исследования этих захоронений показывают: определенных животных люли воспринимали как отдельные личности, возможно, даже как существ с "душами", их даже хоронили подобно людям.

"Это свидетельствует, что с древнейших времен люди ценили собак как социальных партнеров и даже духовных существ. Такие ранние взаимоотношения заложили основу для глубокого сотрудничества, которое со временем переросло в исключительную связь человека и собаки", - пишет Треверс.

Как одомашнивание изменило собак

По словам ученого, новые исследования подтверждают то, что собаки настроены на общение с людьми значительно больше, чем волки, которых пытаются одомашнить. Эксперименты со щенками собак и волков, которых выращивали в одинаковых условиях, показали: даже многонедельные собаки больше тяготеют к человеку, чем такого же возраста волки. Они чаще устанавливают зрительный контакт и лучше понимают жесты. Волки же, несмотря на одинаковую социализацию, остаются более независимыми, подчеркнул Треверс.

Впрочем, подчеркнул он, в несоциальных задачах, таких как запоминание или решение проблем, оба вида показали сходные результаты. По его мнению, это означает, что одомашнивание повысило социальные и кооперативные способности собак, а не их общий интеллект.

Социальная связь между собаками и людьми до сих пор разительно отличается от взаимоотношений с волками, даже несмотря на общее происхождение, пишет биолог. Он привел данные исследования 2025 года, которое сравнило социализированных собак и волков.

"Результаты выявили интересные различия в том, как эти животные выражают себя в отношениях с людьми. Волки обычно демонстрируют настороженные уши, направленные вперед, тогда как собаки имеют более широкий спектр выражений, в том числе сигнализирующих о неуверенности или подчинении. Они также чаще виляют хвостом, смотрят в глаза и ищут близости", - рассказал Треверс.

Поразительным открытием, по его словам, было и то, что люди тоже реагируют иначе: они чаще и позитивнее выражают эмоции к собакам, чем к волкам, и это свидетельствует, что и наши собственные предубеждения усиливают поведенческие различия.

Все эти результаты, по словам учёного, подчёркивают сложность взаимоотношений между людьми и животными, а чрезвычайная социальная гибкость собак является результатом как эволюционного одомашнивания, так и двустороннего влияния взаимодействия с людьми.

Таким образом, уникальная связь, которую люди установили с собаками, - это живое доказательство тысячелетий совместной эволюции и партнерства, подытожил Треверс.

