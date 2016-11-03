В районе АТО задержан на взятке спецназовец Нацгвардии

Бойца спецподразделения «Ягуар» Национальной гвардии задержала на взятке Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Луганского гарнизона в районе проведения АТО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Спецназовец требовал от торговца наркотиками 2,5 тыс. грн за непривлечение его к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия. Задержанному сообщено о подозрении.