В районе АТО задержан на взятке спецназовец Нацгвардии

15:09, 03 ноября 2016
Происшествия
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Спецназовец требовал от торговца наркотиками 2,5 тысяч гривень.

Спецназовец вымогал деньги от торговца наркотиками / ssu.gov.ua

Бойца спецподразделения «Ягуар» Национальной гвардии задержала на взятке Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Луганского гарнизона в районе проведения АТО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Спецназовец требовал от торговца наркотиками 2,5 тыс. грн за непривлечение его к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия. Задержанному сообщено о подозрении.

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