В районе АТО задержан на взятке спецназовец Нацгвардии
15:09, 03 ноября 2016Происшествия
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Спецназовец требовал от торговца наркотиками 2,5 тысяч гривень.
Спецназовец вымогал деньги от торговца наркотиками / ssu.gov.ua
Бойца спецподразделения «Ягуар» Национальной гвардии задержала на взятке Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Луганского гарнизона в районе проведения АТО.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
«Спецназовец требовал от торговца наркотиками 2,5 тыс. грн за непривлечение его к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.
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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия. Задержанному сообщено о подозрении.
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