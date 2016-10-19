На Днепропетровщине горе-папаша забыл сына в автобусе

Ее корреспонденту 5632.com.ua рассказали в Павлоградском горотделе полиции.

А дело было так. В воскресенье житель одного из пригородных сел возвращался вместе с 12-летним сыном из Днепра на автобусе. На Павлоградской центральной автостанции пассажир вышел из салона и устремился к кассам, чтобы поскорее купить билеты на пригородный автобус.

О сыне он вспомнил только тогда, когда от автобуса, конечная остановка которого в другом конце города ("Орбита"), уже и след простыл.

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Отец сразу же бросился за помощью в горотдел полиции. Дежурная машина тот час же выехала к "Орбите", полицейские отыскали потеряшку и вернули его перепуганному отцу.

О том, как отнеслась к произошедшему мать ребенка, полицейские умалчивают.

Они лишь сообщили, что забывчивого отца намерены привлечь к административной ответственности по ст. 184 Кодекса Украины об административных нарушениях «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей»