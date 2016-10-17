В Днепре электропоезд смертельно травмировал женщину
16:00, 17 октября 2016Происшествия
785
Электропоезд сообщением Днепр-Пятихатки совершил наезд на неустановленную женщину в возрасте 40-45 лет.
Сейчас полицейские устанавливают личность женщины / УНИАН
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в области, трагедия произошла 16 октября в 20:15 на перегоне Диевка-Сухачевка.
Читайте такжеСкоростной поезд "Укрзализныци" сломался на пути из Киева в Запорожье
«Электропоезд сообщением Днепр-Пятихатки совершил наезд на неустановленную женщину в возрасте 40-45 лет, которая пыталась перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. Женщина получила смертельную травму», - говорится в сообщении.
Сейчас полицейские устанавливают личность женщины и обстоятельства произошедшего.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter