В Киеве ночью мужчина подорвал себя гранатой
10:38, 13 октября 2016Происшествия
790
В полиции допускают, что мужчина был дизертиром
В Киеве мужчина подорвал себя гранатой / Фото Эспрессо
Взрыв произошел в Дарницком районе столицы, передает Эспрессо.
Как сообщает издание, мужчина взорвал себя около половины четвертого утра. В результате взрыва он погиб.
Читайте такжеСуд оставил в СИЗО подозреваемых в совершении теракта возле Дворца спорта в ХарьковеКроме того, в полиции заявили, что мужчина – дезертир и сбежал из армии, однако эта информация проверяется.
Следователи выясняют, было ли это самоубийство или неосторожное обращение с гранатой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter