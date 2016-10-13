В Киеве ночью мужчина подорвал себя гранатой

10:38, 13 октября 2016
Происшествия
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В полиции допускают, что мужчина был дизертиром

У Києві чоловік підірвав себе гранатою / Фото Еспресо

Взрыв произошел в Дарницком районе столицы, передает Эспрессо.

Как сообщает издание, мужчина взорвал себя около половины четвертого утра. В результате взрыва он погиб.

Читайте такжеСуд оставил в СИЗО подозреваемых в совершении теракта возле Дворца спорта в ХарьковеКроме того, в полиции заявили, что мужчина – дезертир и сбежал из армии, однако эта информация проверяется.

Следователи выясняют, было ли это самоубийство или неосторожное обращение с гранатой.

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