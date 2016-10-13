В Киеве ночью мужчина подорвал себя гранатой

Взрыв произошел в Дарницком районе столицы, передает Эспрессо.

Как сообщает издание, мужчина взорвал себя около половины четвертого утра. В результате взрыва он погиб.

Читайте такжеСуд оставил в СИЗО подозреваемых в совершении теракта возле Дворца спорта в ХарьковеКроме того, в полиции заявили, что мужчина – дезертир и сбежал из армии, однако эта информация проверяется.

Следователи выясняют, было ли это самоубийство или неосторожное обращение с гранатой.