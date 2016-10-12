В Одессе у Морвокзала во время шторма затонула частная яхта

Как сообщили УНИАН в пресс-службе администрации Одесского морского торгового порта, в период с 14:00 до 15:00 затонула моторная яхта средних размеров "Аrtemida", ошвартованная у плавпонтона Морвокзала. В настоящее время плавпонтон арендуется компанией «Яхт-клуб 2009», у которой в свою очередь владелец яхты арендовал место под стоянку.

Отмечается, что яхта является частной. В данной ситуации ответственность за эксплуатацию плавпонтона несет компания-арендатор.

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По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, ущерб экологии и государственному имуществу не нанесен.

Причины ЧП устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе и области шторм. В связи с сильным ветром упало два строительных крана, десятки деревьев, падения дерева повлекло гибель женщины. Также прекращено движение ряда городских маршрутов электротранспорта.