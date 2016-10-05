В Киеве парень попал под колеса буса, от удара его выбросило с моста (фото)
08:24, 05 октября 2016Происшествия
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На Южном мосту, в направлении ул. Саперно-Слободской, парня сбили насмерть.
Об этом сообщает Еспресо.TV.
5 октября парень, перебегая мост в неустановленном месте, попал под колеса буса Mercedes Sprinter, от удара его выбросило с моста.
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От полученных травм он погиб на месте. Погибшим оказался 21-летний парень.
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