В Киеве парень попал под колеса буса, от удара его выбросило с моста (фото)

08:24, 05 октября 2016
Происшествия
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На Южном мосту, в направлении ул. Саперно-Слободской, парня сбили насмерть.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

5 октября парень, перебегая мост в неустановленном месте, попал под колеса буса Mercedes Sprinter, от удара его выбросило с моста.

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От полученных травм он погиб на месте. Погибшим оказался 21-летний парень.

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