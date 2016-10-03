В Одессе полиция проверяет сообщения СМИ об изнасиловании девушки двумя правоохранителями

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, соответствующие мероприятия начаты сегодня в связи с тем, что в некоторых местных СМИ, которые ссылаются на общественницу Ирину Голобородько, появилась информация о том, что двое полицейских изнасиловали девушку, которую якобы «задержали» в районе железнодорожного вокзала.

«В настоящее время проводится изъятие видео с камер видеонаблюдения, расположенных на территории железнодорожного вокзала. Принимаются меры по установлению личности вероятной потерпевшей и получения от нее показаний. После выяснения всех обстоятельств по данному факту будет принято соответствующее законодательству процессуальное решение», - заявили в отделе.

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В главке уточнили, что на данный момент заявление от потерпевшей в полицию не поступало.

При этом общественница Голобородько в Facebook написала, что двое полицейских на вокзале остановили девушку под предлогом проверки документов.

«Далее ей приказали пройти с ними. Далее, в неизвестном ей помещении, но не в отделе полиции, ей приказали раздеться и изнасиловали. Далее ей пригрозили, что если она кому-то пожалуется или попробует написать заявление в полицию, то она расстанется с жизнью...», - написала Голобородько.

Она отмечает, что речь идет о 19-летней жительнице Одесской области, которой общественница оказывает поддержку.

«Заявление она будет писать, вместе с моим помощником… Мой помощник будет ее везде сопровождать», - написала Голобородько.