Полиция задержала двух подозреваемых в жестоком убийстве девушки на пляже под Одессой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщил начальник Главного управления полиции в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе.

«7 июля сотрудниками уголовного розыска ГУНП совместно с сотрудниками Овидиопольского отдела полиции были задержаны двое ранее судимых мужчин - жителей города Черноморска», - написал он.

По его словам, в настоящее время задержанные дают показания.

Проводятся следственно-розыскные мероприятия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщает облуправление полиции, установлено, что убитая - местная жительница 1994 года рождения. Она была найдена в песчаной зоне пляжа «Ветеран» села Молодежное Овидиопольского района Одесской области.

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«Тело пролежало в песке несколько суток и по понятным причинам претерпело некоторые изменения, в связи с чем было трудно сразу установить возраст и личность», - пояснили в главке.

Как сообщил Лорткипанидзе сегодня на брифинге, в дежурную часть Овидиопольского отдела полиции поступила информация о том, что на расстоянии 15 метров от побережья Черного моря на пляже обнаружено локоть человека, зарытой в песок. Работники следственно-оперативной группы выехали на место происшествия и обнаружили труп женщины без одежды с признаками насильственной смерти в виде повреждения брюшной полости живота. Тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установила отсутствие внутренних органов у погибшей.

«Установлено, что злоумышленники вместе с потерпевшим отдыхали на берегу моря и распивали спиртные напитки. В ходе общения между ними возникла ссора, в результате которой злоумышленники утопили девушку в море. Потом на берегу руками нанесли ей многочисленные удары по лицу и телу и изнасиловали», - сказал Лорткипанидзе.

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По его данным, подозреваемые закопали тело в песок. На утро следующего дня злоумышленники вернулись на пляж и для сокрытия следов совершенного преступления раскопали тело, разрезали брюшную полость и, вырезав половые органы, снова закопали труп в песок.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейскими Управления криминальной полиции ГУНП в Одесской области Овидиопольского отдела полиции в совершении этого уголовного преступления разоблачили двух 27-летних жителей Черноморска.

Сейчас злоумышленники задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Открыто уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.