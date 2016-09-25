Подозреваемому в убийстве двух патрульных в Днепре будет объявлено подозрение - Троян

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян в эфире «112 Украина».

По его словам, сейчас Пугачев находится в больнице, где он прооперирован и взят под охрану полиции. Троян добавил, что задержанный сейчас находится под наркозом, недавно его вывезли из операционной.

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«Он уже является задержанным. Уже есть постановление, сейчас будет подозрение», - сказал Троян.

Он также сообщил, что для задержания подозреваемого в Днепре в рамках плана "Перехват" полиция выставила посты на автовокзалах, перекрыла выезды, предупредила все больницы. Троян отметил, что в больницу Пугачев обратился под другой фамилией - Михайленко.

«Но по всем приметам он подпадал под наше описание. Полиция, прибывшая на место, установила, что больной - тот, кого мы ищем», - отметил первый заместитель председателя Нацполиции.

Он подчеркнул, что в области продолжает действовать план-сирена, устанавливаются все обстоятельства, а также причастные лица.

Как сообщалось, по факту убийства двух патрульных полицейских в Днепре было открыто уголовное производство по трем статьям.