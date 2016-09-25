Убийство патрульного в Днепре: в сети опубликовано видео стрельбы преступника

В сети появилось видео стрельбы в патрульных в Днепре, в результате которой погиб один полицейский.

Камера зафиксировала, как преступник в упор несколько раз стреляет в полицейского. Другая патрульная начала отстреливаться, но мужчина ранил ее. После этого он сел в авто и скрылся с места аварии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 сентября, в Днепре мужчина застрелил патрульного полицейского и ранил его коллегу. Происшествие произошло сегодня утром возле автовокзала.

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По предварительной информации, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель авто начал оказывать сопротивление работникам полиции, а затем совершил несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Сотрудник патрульной полиции погиб, его напарница получила ранения.

По данным нардепа Антона Геращенко, предполагаемый убийца - Пугачев Александр Андреевич, который находится в розыске за другие тяжкие преступления.