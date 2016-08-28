В оккупированном Крыму неизвестные пытались поджечь мечеть
Во временно оккупированном Крыму, в селе Пожарское (ист. название Булганак-Бодрак) Симферопольского района неизвестные бросили в мечеть три бутылки с зажигательной смесью.
Об этом 27 августа сообщила пресс-служба подконтрольного РФ «Духовного управления мусульман Крыма и города Севастополь».
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Злоумышленникам не удалось попасть внутрь мечети, поэтому небольшой пожар возник в нескольких местах у стен и у подножия минарета. На место прибыла следственная группа, в настоящее время правоохранительными органами проводятся необходимые следственные действия.
По словам заместителя муфтия Крыма Айдера Исмаилова, это не первый случай попытки поджога мечети в Пожарском. По его словам, семь месяцев назад уже была попытка поджога этой мечети, сейчас ситуация повторилась.
Он выразил надежду, что злоумышленники будут найдены и наказаны.