На трассе Одесса-Киев в результате столкновения восьми автомобилей погибли три человека

Как сообщили УНИАН в пресс-службе полиции Кировоградской области, 25 июля около 13:00 произошло столкновение 8 транспортных средств, которые двигались в попутном направлении. В результате аварии 5 автомобилей загорелись, другие получили механические повреждения.

В ДТП погибли 3 человека, в больницу за медицинской помощью на данный момент обратились 4 человека. Точное количество пострадавших выясняется. На месте работают полицейские и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за задымления участка дороги в результате сжигания стерни на полях.

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Решается вопрос об открытии по этим фактам уголовных производств по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) и ч. 2 ст. 245 УК (уничтожение или повреждение объектов растительного мира).

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 19 июля в Белгород-Днестровском районе Одесской области из-за задымления трассы, которое возникло в результате горения стерни, произошло столкновение 4 автомобилей, в частности грузовиков и пассажирского рейсового микроавтобуса. В результате ДТП один человек погиб, еще один травмирован.