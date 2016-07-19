ДТП на трассе "Одесса - Рени": один погибший, двое пострадавших

Сегодня, 19 июля, на трассе "Одесса-Рени" в районе села Монаши случилась масштабная авария, сообщает Думская.net.

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"Участниками ДТП стали три грузовых автомобиля, две легковушки и два микроавтобуса, один из которых следовал по маршруту "Измаил-Одесса", - говорится в сообщении со ссылкой на очевидцев.

На данный момент известно об одном погибшем. Как минимум два человека получили травмы. Среди пассажиров рейсового автобуса пострадавших нет.

Возможной причиной происшествия называют задымление проезжей части в результате пожара на придорожной территории.