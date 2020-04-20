В Украине на прошлой неделе в пожарах погибли 45 человек
12:13, 20 апреля 2020Происшествия
168 0
В течение недели на водных объектах погибли 11 человек.
Иллюстрация REUTERS
В Украине 45 человек погибли на пожарах на прошлой неделе.
Читайте такжеВ соцсетях сообщили о масштабном пожаре в одном из киевских яхт-клубов (видео)
Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, всего с 13 по 19 апреля спасатели ликвидировали 3 тысячи 417 пожаров.
Были спасены на пожарах 32 человека и не допущено уничтожение огнем 1021 здание и 24 единицы техники.
Ориентировочные убытки от пожаров составляют 11 миллионов 818 тысяч гривень.
В течение недели пиротехники осуществили 390 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено более 2 тысяч взрывоопасных предметов времен прошлых войн.
В течение недели на водных объектах погибли 11 человек.
Иллюстрация REUTERS
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter