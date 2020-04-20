В Украине на прошлой неделе в пожарах погибли 45 человек

В течение недели на водных объектах погибли 11 человек.

В Украине 45 человек погибли на пожарах на прошлой неделе.

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Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, всего с 13 по 19 апреля спасатели ликвидировали 3 тысячи 417 пожаров.

Были спасены на пожарах 32 человека и не допущено уничтожение огнем 1021 здание и 24 единицы техники.

Ориентировочные убытки от пожаров составляют 11 миллионов 818 тысяч гривень.

В течение недели пиротехники осуществили 390 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено более 2 тысяч взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 11 человек.