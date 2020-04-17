Кличко заверил, что пожар в Чернобыльской зоне полностью потушен (фото, видео)

Мэр столицы сегодня утром поехал в зону отчуждения.

Пожар, который произошел вчера в Чернобыльской зоне, на данный момент полностью потушен.

Об этом сообщил Киевский городской глава Виталий Кличко сегодня утром в Telegram-канале, информируя о своей поездке в зону отчуждения.

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«Друзья, рано утром поехал в зону отчуждения, чтобы проверить, продолжаются ли там пожары и какой сейчас радиационный фон. На сегодня пожары, которые вчера вновь возникли в Чернобыльской зоне, полностью потушены. На участках тления продолжают работать пожарно-спасательные бригады», - отметил мэр.

По его словам, привлеченная к тушению пожара авиация оперативно реагирует на потенциальные очаги.

«Радиационный фон в зоне отчуждения ниже допустимой нормы и составляет 0.12 микрозивертов», - сообщил Кличко.

Он также добавил, что, по выводам спасателей, задымления в Киеве является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области, в направлении Житомира.

«Поливо-моечная техника продолжает работу в усиленном режиме на улицах столицы. Между тем, пожалуйста, оставайтесь дома и не открывайте окна», - призвал он.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Чернобыльской зоне снова начался пожар. По состоянию на 17:00 спасатели осуществляли пролив отдельных участков, где наблюдалось тление пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников.

В то же время в результате шквалистых порывов ветра во второй половине дня произошло осложнение обстановки - и появились новые три немасштабные очаги тления.

Ранее пожар в Чернобыльской зоне произошёл 4 апреля, его удалось потушить 14 апреля.