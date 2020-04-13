В Запорожье разоблачили экс-"беркутовца" в незаконном изготовлении и сбыте оружия (видео)

Клиентов злоумышленник подыскивал через специализированные интернет-платформы и личные связи в криминальных кругах в Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего сотрудника расформированного в 2014 году спецподразделения милиции «Беркут» на незаконном изготовлении и сбыте огнестрельного оружия.

Как сообщает сайт Службы безопасности Украины, по предварительной версии следствия, бывший спецназовец, который сейчас возглавляет подразделение безопасности в одной из коммерческих столичных структур, одновременно с легальной работой занимался противоправной деятельностью.

В частности, имея специальные знания по ремонту огнестрельного оружия, человек переделывал для продажи травматические и стартовые пистолеты на боевые. Клиентов он подыскивал через специализированные интернет-платформы и реализовывал через личные связи в криминальных кругах в Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.

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Правоохранители задержали злоумышленника в Запорожье во время очередной попытки продажи за 50 тысяч гривен 10 стартовых пистолетов, переведенных в боевое состояние, и более 200 патронов к ним. Во время обыска в его автомобиле был изъят еще один переделанный пистолет с патронами.

Ранее оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов реализации злоумышленником оружия.

Сейчас все изъятые средства поражения направлены для проведения соответствующих экспертиз.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины задержанному объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела, в том числе клиентов задержанного, а также привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконному обороту оружия.

Разоблачение правонарушителя проводилось совместно со следователями ГУ Нацполиции в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.