В Одессе в результате поджога сгорели три автомобиля и еще один поврежден

Автомобили были припаркованы во дворе многоэтажного жилого дома.

В Киевском районе Одессы в результате поджога сгорели три автомобиля и еще один поврежден.

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Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, 8 апреля примерно в 22:50 в службу спасения «101» поступила информация о возгорании по ул. Академика Королева, 63.

По прибытию на место вызова, спасатели установили, что во дворе многоэтажного жилого дома горят 4 вплотную припаркованных автомобиля.

Пожар ликвидирован на общей площади 25 кв. м.

Как сообщили в региональном главке Нацполиции, по предварительным данным, сначала загорелся автомобиль Renault Trafic, принадлежащий 52-летнему местному жителю. Затем огонь перекинулся на автомобиль Mitsubishi Lancer 53-летнего одессита и «ВАЗ», владелицей которого является также местная жительница.

«Эти машины огнем уничтожены полностью», - отметили в главке.

Также поврежден огнем автомобиль Toyota RAV4.

По данному факту открыто производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса ("умышленное уничтожение или повреждение имущества").

Устанавливаются причины возгорания, обстоятельства происшествия и подозреваемые.