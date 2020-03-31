Воры оставили экс-нардепа Игоря Луценко без штанов – СМИ

Полиция открыла уголовное дело по факту кражи.

Народный депутат восьмого созыва Верховной Рады Игорь Луценко стал жертвой воров. Неизвестные разбили окно его автомобиля и украли сумку.

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Как сообщает «Страна» со ссылкой на источники в МВД, накануне, 30 марта, Луценко обратился в полицию с заявлением о краже личных вещей.

Накануне бывший депутат припарковал свою "Skoda" возле дома, а вчера вечером заметил что окно разбито, и из салона пропал его тренировочный набор вместе со спортивной сумкой - свитер, штаны и кроссовки.

Отмечается, что воры, вероятно, решили, что в сумке может быть что-то ценное и унесли ее не раскрывая.

Полиция завела уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины (кража).

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