СБУ разоблачила топ-чиновника в незаконной передаче секретных данных Украины (фото)

Своими действиями чиновник нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность должностного лица одного из министерств Украины, который незаконно передавал секретные документы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте такжеНа Закарпатье СБУ задержала банду вымогателей, которую возглавлял депутат райсовета

Правоохранители установили, что чиновник, государственный служащий категории «А», скопировал и переслал по электронной почте, пока неустановленным лицам, тайный документ.

Он касается комплекса мероприятий Минобороны, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Своими действиями чиновник нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области контрразведчики Службы безопасности Украины в рамках начатого уголовного производства блокировали схему поставок некачественных авиазапчастей на предприятия государственного концерна "Укроборонпром".