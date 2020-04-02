СБУ разоблачила топ-чиновника в незаконной передаче секретных данных Украины (фото)
Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность должностного лица одного из министерств Украины, который незаконно передавал секретные документы.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Правоохранители установили, что чиновник, государственный служащий категории «А», скопировал и переслал по электронной почте, пока неустановленным лицам, тайный документ.
Он касается комплекса мероприятий Минобороны, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.
Своими действиями чиновник нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.
Как сообщал УНИАН, в Харьковской области контрразведчики Службы безопасности Украины в рамках начатого уголовного производства блокировали схему поставок некачественных авиазапчастей на предприятия государственного концерна "Укроборонпром".