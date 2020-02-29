В Одессе квартирный вор устроил стрельбу, ранив мужчину – очевидцы

В полиции случившееся пока не комментируют.

В Приморском районе Одессы квартирный вор ранил из пистолета мужчину, предотвратившего кражу.

Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы ЧП.

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Как отмечается, инцидент произошел на территории высотного жилого комплекса «Чудо-город», расположенном по улице Среднефонтанской, 19/б.

Со слов очевидцев, квартирный вор дергал ручки входных дверей на разных этажах дома. Увидев это, к неизвестному обратился один из жильцов с требованием объяснить свое поведение. Злоумышленник достал пистолет, сделал 7 выстрелов и сбежал. В человека попали 4 пули.

По предварительным данным, полиция установила личность злоумышленника, ведутся его поиски. По другой информации, подозреваемый задержан.

В полиции случившееся пока не комментируют.

Как сообщал УНИАН, в Днепре утром 29 февраля 7-летнего мальчика ранило от взрыва устройства осколочного типа.