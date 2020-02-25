Под Киевом загорелся автобус с людьми (фото)

Со слов водителя, причиной возгорания стала электропроводка.

Днем во вторник, 25 февраля, на автодороге Киев – Чоп загорелся автобус VDL BUS NL с пассажирами.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Читайте такжеВ Черниговской области загорелся резервуар с бензином (фото)Отмечается, что пламя и облако дыма в задней части автобуса инспекторы заметили возле стационарного поста и бросились на помощь.

«Уже за считанные минуты локализовали пламя с помощью огнетушителей. Со слов водителя, причиной возгорания стала электропроводка. К счастью, медицинская помощь скорой ни пассажирам, ни водителю не понадобилась», – говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали спасателей. Инспекторы осуществляли организацию безопасного движения для всех участников уличного движения.

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве горела электричка.