Под Киевом загорелся автобус с людьми (фото)
15:55, 25 февраля 2020Происшествия
302 0
Со слов водителя, причиной возгорания стала электропроводка.
Никто из пассажиров не пострадал / facebook.com/kyivregionpatrolpolice
Днем во вторник, 25 февраля, на автодороге Киев – Чоп загорелся автобус VDL BUS NL с пассажирами.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
Читайте такжеВ Черниговской области загорелся резервуар с бензином (фото)Отмечается, что пламя и облако дыма в задней части автобуса инспекторы заметили возле стационарного поста и бросились на помощь.
«Уже за считанные минуты локализовали пламя с помощью огнетушителей. Со слов водителя, причиной возгорания стала электропроводка. К счастью, медицинская помощь скорой ни пассажирам, ни водителю не понадобилась», – говорится в сообщении.
На место происшествия вызвали спасателей. Инспекторы осуществляли организацию безопасного движения для всех участников уличного движения.
Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве горела электричка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter