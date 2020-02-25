В Кременчуге патрульный уснул за рулем и врезался в троллейбус: есть пострадавшие
В городе Кременчуг Полтавской области в результате столкновения патрульного автомобиля с троллейбусом госпитализированы двое полицейских.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Кременчуга, авария произошла сегодня утром на проспекте Свободы в районе остановки общественного транспорта «Водоканал».
Участниками ДТП стали полицейский автомобиль Renault Duster и троллейбус.
Отмечается, что причиной аварии стало то, что водитель-инспектор уснул за рулем служебного автомобиля.
«Он вторую ночь дежурил... и произошло ДТП», - заявили в пресс службе.
В результате аварии медпомощь понадобилась двум патрульным, которых госпитализировали.
Также в результате ДТП механические повреждения получили автомобиль патрульной полиции и троллейбус.