В Киеве неправильно припаркованный автомобиль эвакуировали вместе с детьми в салоне (фото)

Автомобиль пришлось выгрузить с эвакуатора, на водителя выписали постановление.

Столичные инспекторы по парковке эвакуировали полностью тонированный автомобиль, после чего выяснилось, что в салоне авто находятся двое детей.

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Как сообщается на странице киевской Инспекции по парковке, дети были закрыты в автомобиле родителями.

«Вызвали УПП, догнали и остановили эвакуатор. Детей выпустили. Так как водитель был на месте, пришлось выгрузить и сам автомобиль. Выписали постановление. Вывод простой: оставлять маленьких детей самих в атомобиле в разы хуже неправильной парковки», - говорится в сообщении.

Ранее на Голосеевском проспекте в Киеве водитель вышел из своего автомобиля, разделся догола, лег на дорогу и кричал «Андрюха!».