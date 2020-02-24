В Николаеве сильный ветер снес пешеходный мост (видео)

Сейчас аварийные службы работают над восстановлением сообщения.

В Николаеве из-за сильного ветра поврежден пешеходный понтонный мост через реку Ингул.

Как передает корреспондент УНИАН, ветер разделил мост пополам, при этом от берега оторвалась металлическая конструкция со стороны ул. Набережной и упала в реку.

Во время инцидента никто из людей не пострадал.

По состоянию на 14:00 движение по мосту, который является единственным пешеходным в Николаеве и соединяет центр с микрорайонами Соляные, Северный, Терновка и Матвеевка, не возобновлено.

Горожане для того, чтобы добраться на другую сторону города, должны воспользоваться общественным транспортом, который следует по Ингульскому мосту.

Начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления Николаевского городского совета Дмитрий Канарский на своей странице в Facebook обнародовал видео, где зафиксирован момент повреждения моста.

«Аварийные службы работают над возобновлением сообщения», - написал чиновник.

Кроме того, по информации КП «ЭЛУ автодорог», перекрыто автомобильное движение по Аляудскому понтонному мосту, соединяющему город и полуостров Аляуды, где расположена одна из воинских частей.

«Специалистами нашего предприятия было выполнено временное перекрытие проезда через Аляудский понтонный мост. Движение по нему возможно только для пешеходов», - говорится в сообщении.

По сообщению Николаевского гидрометцентра, сейчас порывы ветра в городе достигают 32 м/с.

Прогнозируется, что в ближайшие часы они достигнут 35-38 м/с. В связи с этим в 14:00 объявлен III уровень опасности (красный).

По информации синоптиков, такая погода сохранится до конца суток.