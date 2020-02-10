Стрельба в Мукачево: суд арестовал двух задержанных с правом залога (видео)

Арестованным инкриминируют посягательство на жизнь полицейских.

Ужгородский горрайонный суд избрал двум задержанным в результате спецоперации членам преступной группировки меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 315 тысяч гривен каждому.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

В полиции напомнили, что в выходные в поселке Нижние Ворота в Воловецком районе правоохранители задержали членов организованной преступной группировки. Во время задержания водитель автомобиля Mercedes Benz, 41-летний житель Мукачево, и водитель внедорожника Toyota, 40-летний житель Винницкой области, оказали активное сопротивление законным требованиям полицейских и пытались совершить на них наезд.

Кроме них, в салонах внедорожников находились еще пять человек - жители столицы, Волынской области и Мукачево. Во время осмотра автомобилей правоохранители обнаружили оружие - автомат и два пистолета.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины, то есть посягательство на жизнь правоохранителя.

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Как сообщал УНИАН, 8 февраля в с. Нижние Ворота Воловецкого района Закарпатской области, в результате спецоперации полиция задержала семерых членов преступной группировки. По данным полиции, они «планировали установить контроль над регионом».

«Во время задержания лица, находившиеся в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия», - проинформировали в полиции. Лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле. С места происшествия были изъяты транспортные средства и оружие.