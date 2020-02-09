На Закарпатье задержали вооруженную банду, планировавшую установить контроль над регионом - полиция (фото)

Преступники оказали вооруженное сопротивление правоохранителям и пытались сбежать.

Сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры провели совместную спецоперацию по задержанию участников преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом.

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Как сообщается на сайте нацполиции, 8 февраля в селе Нижние Ворота задержали лидера и членов группировки. К задержанию подозреваемых привлекли спецподразделение КОРД и роту особого назначения полиции области.

Во время задержания преступники находились в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление правоохранителям и пытались убежать. В результате никто не пострадал.

Лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле. С места происшествия изъяты транспортные средства и оружие.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля утром в Мукачево на ул. Сеченова произошла стрельба, в результате которой двое местных жителей получили огнестрельные ранения. По сведениям полиции, заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего оба внедорожника уехали в неизвестном направлении.

В ночь на 9 февраля СМИ сообщили о задержании нескольких человек на посту полиции в Нижних Воротах на Закарпатье.

По предварительной информации, задержание прошло около 22:00 в то время как два автомобиля на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 заезжали в Закарпатскую область через пост полиции в Нижних Воротах.